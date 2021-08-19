東京奧運競技體操鞍馬銀牌得主李智凱（左三）偕同父親李源泉（左二）、母親楊素秋（左一）拜訪宜蘭縣長林姿妙（左四），林姿妙頒發100萬元獎勵金。（李忠一攝）

東京奧運競技體操鞍馬銀牌得主李智凱今天（19日）偕同家人拜會宜蘭縣長林姿妙，李智凱是宜蘭人，宜蘭縣政府依據他在奧運的表現，頒發100萬獎勵金，肯定李智凱是宜蘭之光、台灣之光，李智凱認為，東奧的表現他是「盡力而為，不留遺憾」，有機會會再拚巴黎奧運，為了備戰不會讓自己太過鬆懈。

林姿妙說，李智凱曾立志要到奧運奪牌，也真正實現了，縣府也會編列經費培育選手為宜蘭爭光，李智凱再45秒的湯瑪士迴旋、高水準落地，「真的很棒！」讓縣府、宜蘭人都感到與有榮焉。

李智凱說，其實很開心能拿下銀牌，這面獎牌不是靠一人力量完成，是靠大家支持陪伴才拼湊出來，謝謝大家的支持，會繼續再接再厲；在國訓中心期間閉關受訓期間，父親身體出狀況，「我也很兩難。」後來聽到父親狀況好轉，讓他壓力減小，能繼續專心衝刺訓練。

才剛結束東京奧運，但李智凱說，9月底還有一場全國運動會，他會先做備戰，其實他在隔離期間也都不斷訓練，不讓自己太過鬆懈，希望回到國訓中心可以步入正軌，有機會會再參加3年後的巴黎奧運。