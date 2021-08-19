一名住在新北市的男子阿力（化名）與妻子婚後3年就分房至今，妻子甚至每到晚上就拉著行李外出過夜，嘗試溝通反被辱罵：「你又老又醜比我還醜」、「你沒屁眼」等，阿力不堪承受冷暴力，便向法院訴請離婚。新北地院認為，2人婚姻破綻已深，判准離婚。可上訴。

判決書指出，阿力主張於1994年1月間與妻子結婚，婚後同住於新北市、未育有子女，但夫妻兩人個性不同且價值觀差距極大，婚後3至4年就分房居住至今，彼此生活起居毫不相干。

阿力控訴，妻子總是不與他見面，經常無故拖著行李離家不回，5月20至7月23日間更是達2個月未返家，他因此前往警局通報為失蹤人口。此外。他嘗試與妻子溝通時，妻子卻辱罵，「你沒有籌碼了，又老又醜，比我還醜」、「你沒屁眼」、「我就算流浪在外面睡覺都比在家裡自由」等語，阿力事已無法挽，便向法院訴請離婚。

阿力的妻子指出，她工作不穩定，經常是丈夫睡覺她才返家，關起門來沒什麼分房不分房，此外，阿力也常對她施以冷暴力，也經常對她謾罵、吐口水等，且她發生車禍時，阿力表明無法照顧，她只好在外頭每天帶著大包小包看醫生流浪。

新北地院法官勘驗阿力所提交的錄音檔，認定其妻子的行為已傷害了夫妻間的互信互愛，不僅無心維持婚姻生活，也不願修復，僅一味的指責，綜合以上，判定此段婚姻失和主因為阿力妻子，判准離婚。可上訴。