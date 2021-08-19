美容養生館經營半套和全套色情交易，警方將女服務生和男店員一併帶回調查。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在現場查扣保險套、櫃檯內不法所得金額18600元、手機6支、電磁鎖、監錄主機等物證。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一家美容養生館暗藏春色，轄區警方為防堵「人與人連結」產生的疫情破口，探訪屬實後，18日晚間持搜索票直搗黃龍，警方在3樓樓梯間聽到包廂男女性愛聲，由於入口處有密碼鎖，警破門而入當場查獲26歲嫖客和大19歲的女服務生正匆忙穿衣，2人百口莫辯被移送法辦。

警方破美容養生館 查獲1對男女從事性交易 （讀者提供／石秀華高雄傳真）

新興分局警方日前探訪得知，位於前金區七賢二路上1間美容美體護膚會館疑從事非法性交易情事，專案小組探訪蒐證齊全後，18日晚間18時許持搜索票入店內搜索，警方發現店內裝設多支監視鏡頭，且在2樓往3樓包廂的樓梯有裝設密碼鎖，意圖拖延阻礙警方入內臨檢搜索。

警方當場以破壞器材破門進入，先在樓梯間查獲1名正在候客的34歲連姓女服務生，到達三樓時，員警當場聽到包廂內有男女性愛淫聲，警方敲門後，房內男女遲遲不願開門，警方為避免事證遭滅，立即踹開房門，當場查獲一名45歲的吳女和26歲的溫男剛完成半套性交易；另在員工休息室查獲1名候客的40歲沈姓女服務生。

警方調查，除當場查獲的吳女與溫男從事半套性交易外，另在場的連女、沈女等2人今日都曾在該店以1600至2600元不等價格，提供半套或全套性交易；警方現場查扣保險套、櫃檯內不法所得金額18600元、手機6支、電磁鎖、監錄主機等物證。

前金分駐所所長李啟南說明案情經過（讀者提供／石秀華高雄傳真）

全案偵訊後除將3名女服務生、1名男客依社會秩序維護法送辦外，另外現場38歲的力男、52歲的劉男、37歲的李男等3名男員工以及掛名的許姓負責人疑涉嫌媒介性交易，訊後依刑法妨害風化罪移送法辦；由於疫情期間，警方將3名女服務生和嫖客帶往醫院進行PCR檢測，所幸均呈陰性。