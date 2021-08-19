國民黨主席選舉4強競爭，今天選監委員會首次開會，將審查候選人資格，黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中委由國民黨前副祕書長張雅屏，提出檢舉案，要求對手、現任主席江啟臣即日起卸職，不應貪戀名器與瓜田李下，再掀江啟臣任期爭議。

國民黨上午召集各陣營選監委員首次開會，孫文學校總校長張亞中在開會前，發布新聞稿表示，將委請國民黨前副祕書長張雅屏，向選監委員會提出「主席違法延任辦理選務」檢舉案，期望選監委員會能維護選舉公平，以昭公信。

該檢舉案指出，為尊重黨章與黨務中立，敬請現任主席江啟臣即日起卸職，黨主席的選舉公報中，江啟臣應以「前黨主席」身分參選；如江啟臣執意要以「現任黨主席」身分參選，黨主席選舉公報中，請在其職稱後以括號（有爭議）表明。

張亞中說，江啟臣如果遵守黨章，任期結束就該離任，以「前黨主席」身分參選，如果能夠當選，自然可以再任黨主席，與「請假參選」結果並無實質差別。

張亞中批評，但是，目前江啟臣堅持「請假參選」，不僅違法擴權，更有利用「現任黨主席身分」得利之嫌，此舉不僅可能方便其所任命的黨工為其動員拉票，甚而影響選務中立。即使江啟臣認為絕對不會，但瓜田李下，已使選務中立蒙上陰影。

江啟臣的主席任期爭議，先前中常委沈智慧二度在中常會發難，經黨中央函文給內政部後，黨中央認為雖然內政部指國民黨不適用人民團體法，主席任期至8月18日止，但尊重國民黨依章程及相關規定辦理。