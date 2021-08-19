蘇貞昌7/17談教師疫苗部分，約從3分44秒起。

9月開學即將到來，仍有部分教育工作者尚未施打第1劑疫苗，讓家長相當擔心。國民黨立委鄭正鈐昨(18日)表示，行政院長蘇貞昌7月中曾經承諾，開學前會讓老師等教育人員完成接種疫苗，但至今還有不少教師尚未施打，蘇的承諾明顯跳票。

蘇貞昌7月17日上午視察竹北嘉豐國小新建工程時表示，很快地開學日會到，會在這之前，讓所有照顧孩子的老師們也都能夠打疫苗，能夠提供更好保護，現在進行意願登記跟預約登記，各縣市也都在努力打疫苗。

對此，鄭正鈐說，根據教育部公布的防疫指引，要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天的教職員，第一次到校須3天內快篩或PCR陰性證明，每7天還須定期快篩，原本這些打不到疫苗的教師，必須自行負擔這些定期的快篩費用，「教育部在遭到批評後，雖然同意補助學校費用，但也只是看似『補助』，實則只是敷衍應付罷了」。

鄭正鈐認為，打不到疫苗，不是老師們的錯，是政府疫苗始終不足的問題，政府肇下的因，就應承諾教職員的快篩費用「全額補助」，怎還要他們掏腰包去負擔快篩費用？

針對老師及補教業還沒有「打好打滿」，衛福部長陳時中昨表示，目前高中以下教職員和補教業接種率皆逾8成，「接種率算高」，但有部分新造冊的對象還沒施打，他承諾會盡快將疫苗發下去，讓想打的人都可以打得到。

教育部則是表示，因應中小學開學，教育部已核定補助3億多給含幼兒園在內的學校購置防疫物資及用品，包括用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。