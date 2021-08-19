車輛車頭保險桿、鈑金多處毀損，右前方輪胎也早已爆胎，只剩輪框。（陳彩玲攝）

基隆市消防局今天上午8點多接獲民眾報案，台62線11公里處，有一名老翁駕駛白色轎車沿線擦撞護欄行駛，疑似精神不濟，所幸熱心民眾護駕，未造成交通事故，消防員到場後，將男子送往醫院救治，目前排除酒駕，至於詳細狀況仍待調查釐清。

據了解，年約70歲老翁今天上午行駛於台62線往瑞芳方向，從7公里處開始擦撞護欄，後面車輛驚覺不對勁，立即報請警消到場協助，所幸由2名熱心駕駛前後護駕，老翁一路撞到11.5公里處才停下，車頭保險桿、鈑金多處毀損，右前方輪胎也早已爆胎，只剩輪框。

暖暖消防分隊長曾國憲表示，接到報案時，得知車輛不斷擦撞護欄移動，請同仁小心駕駛、注意安全，所幸到達現場時，已有2位熱心民眾協助老翁將車停靠在路邊，並取下他的車鑰匙，擔心繼續行駛，萬一打滑橫倒路中或翻車，造成嚴重交通事故。

消防員趕緊將老翁從車內拉出，但他不斷說著自己沒事，還可以開車，警消立即將他強制就醫。目前初判老翁是精神不濟，已排除酒駕，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。