經濟部於110年6月21日發布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，台中市政府經濟發展局為了解特定工廠業者用地變更需求，18日由局長張峯源親自率隊前往高幟通風工程股份有限公司丁台廠、寶嘉誠工業股份有限公司二廠、侑鑫企業有限公司二廠等3家特定工廠實地了解工廠營運情況，面對面溝通了解廠商需求，輔導業者朝合法化方向邁進。

台中市經發局長張峯源18日訪視3家特定工廠。 台中市政府提供

張峯源表示，訪視3家特定工廠，高幟通風工程股份有限公司為在地經營超過40年，為全國第一家通過ISO9001認證之環保、通風設備製造廠，業務更是拓展至越南、柬埔寨、新加坡等國；寶嘉誠工業股份有限公司成立將近30年，為國內、外知名之工具機廠商，並以自有品牌PARKSON行銷國際；侑鑫企業有限公司亦經營將近30年，主要從事開發客製化金屬模具、塑膠製品代工等，產品涵蓋汽車用品、家用品、醫療用品及各類廠品，並專注於模具相關技術研發。以上3家特定工廠完成特定目的事業用地變更後，預計將投資新臺幣1億8千萬元、增加就業人數37人，增加營業額8000萬元，經發局將積極審查，預計6個月內核准用地變更計畫。

經發局表示，因應經濟部「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布執行，已於6月底主動寄發通知予轄內8百餘家符合條件之特定工廠業者應於121年3月19日前向台中市政府提出用地計畫申請，並於經發局網站建立專屬網頁(https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist )，公告用地計畫自我檢核表、申請書件、用地計畫範本、申請費用、經濟部中部辦公室線上說明會影片、簡報及Q&A等資訊，供業者參考使用。

經發局指出，截至110年8月18日止，台中市已受理6家特定工廠提送之用地計畫，均已完成形式審查，並函請業者補正在案，後續將視業者補件狀況加速審查，促使台中市未登記工廠朝「全面納管、就地輔導、合法經營」目標邁進，同時守護本市環境安全、公共安全及食品安全。