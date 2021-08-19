去年新冠疫情肆虐全球，各國為了避免疫情擴大紛紛採取嚴格的管制措施，使得民眾日常生活與經濟狀況都受到劇烈衝擊，美國政府在此背景下，為了改善困境祭出大規模刺激政策，數據顯示，去年有高達1億個美國家庭不用繳交聯邦所得稅，等於約61%的納稅人不用納稅。

CNBC報導，城市布魯金斯稅收政策中心公布的最新報告顯示，去年有高達1.07億個美國家庭不用繳納聯邦所得稅，約為整體納稅人的61%，比2019年的7600萬個家庭、約44%納稅人不用繳稅的數據還高出許多。

稅收政策中心的高級研究員Howard Gleckman表示，「這是一個非常大的數字，不過確實也是短暫的數字，導致數據飆升的主因在於，高失業率、大規模的經濟刺激支票及慷慨的減稅政策，但這些政策都會在明年消失，因此從明年開始，不用繳稅的比例將會大幅下降。」

今年零所得稅家庭的比例將會維持在高檔，預計有57%的納稅人受惠，政策中心也預測，明年有機會下修至42%，到2025年以前會保持在41%或42%上下，過去10年此數據多維持在44%左右。對此，Howard Gleckman說：「假設經濟持續反彈，加上優惠政策消失，我們認為數字會往下調整。」

此外，美國去年有高達78%的聯邦所得稅收是由所得占前20%的納稅人所負擔，高於2019年的68%；前1%的納稅人則在 2020年繳納28%的稅，比2019年的 25%還要高。由於減免政策仍持續，年收入低於2.8萬美元的家庭今年不會繳納任何聯邦稅，而在中等收入的家庭中，約有43%的家庭不需繳納聯邦所得稅。

值得一提的是，政策中心估計，只有20%的家庭既沒有繳納聯邦所得稅，也沒有繳納工資稅，大部分的人還是需要繳交其他稅收，「幾乎所有人都繳納了其他形式的稅，包括地方銷售稅、消費稅、財產稅或州所得稅等。」