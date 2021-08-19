香港文匯報報導，昨天被香港警方逮補的4名香港大學生，被通宵扣查，全部被暫控宣揚恐怖主義罪，今天在西九龍裁判法院出庭。

香港大學學生會評議會7月7日通過所謂動議，「哀悼」和「感激」銅鑼灣刺警案的「孤狼」兇徒梁健輝，甚至聲稱梁健輝是「為港犧牲」，引發全城憤怒及聲討。警方國安處上月搜查港大學生會並取證，於昨日（18）日首次引用香港國安法第二十七條「宣揚恐怖主義罪」，拘捕「動議」主犯，包括港大學生會前會長郭永皓、港大評議會主席張敬生等4人。

警方國安處表示，案件符合構成宣揚恐怖主義罪的3個元素，即讚揚、辯解、宣傳恐怖主義主張，故警方有堅實的執法基礎，即使評議會早前撤回動議和「道歉」，但不代表他們沒有犯法，「有人犯法，警方就必定執法。」據悉，被捕4人被通宵扣查，全部被暫控宣揚恐怖主義罪，今日在西九龍裁判法院出庭。

被拘控的4名港大學生，包括港大評議會主席張敬生（19歲）、港大學生會前會長郭永皓（20歲）、李國賢堂學生會前代表杜林丞亨（18歲）、文學院學生會前外務副主席容頌禧（19歲），昨晚被通宵扣查。同時，港大學生刊物《學苑》總編輯、校園電視主席及評議會榮譽秘書則被帶署協助調查。