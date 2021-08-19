嘉義檢警調會同環保督察大搜索調查林姓前縣議員涉嫌非法濫倒廢棄物現場。（嘉義地檢署提供）

嘉義縣某處農地遭非法濫倒廢棄物發出惡臭。（嘉義地檢署提供）

前嘉義縣議員林寶瓶雇用多名員工，涉嫌非法傾倒近2萬噸的事業廢棄物，在番路鄉某處1公頃多的農地上，嘉義檢調18日搜索16處，傳喚10人到案，檢方複訊後諭知健康不佳的林嫌50萬交保，另有3人今天聲押。

嘉義地檢署接獲民眾檢舉，嘉義縣番路鄉某處農地疑遭濫倒事業廢棄物，發出惡臭，有汙染環境之虞，由檢察官顏榮松指揮嘉義縣警察局、嘉義市調查站、環境保護署南區督察大隊等組成專案小組，暗中查訪蒐證，18日持搜索票，搜索林嫌等人的住處及公司共16處。

檢警調查扣堆高機、怪手、大貨車各1輛及電腦、筆記本、帳冊等證物一批，並傳喚林寶瓶等10名嫌疑人到案，連夜訊問。

據了解，林姓前議員是水上某家合法公司的負責人，雇用李姓女子、歐姓、李姓男子等3人擔任幹部，利用這家公司作為掩護，未依法取得廢棄物清除、處理許可文件，自今年2月間起為4家生物科技公司、行號，以每公噸800元或每部滿載聯結車2萬元之代價，代為清除、處理汙泥、木材等混合廢棄物。

並將龐大廢棄物傾倒這家公司所在地及嘉義縣番路鄉承租的某處農地，再由公司員工在現場非法掩埋，初估半年來不法獲利約2000餘萬元。

儀器現場施測，遭非法傾倒事業廢棄物的農地面積約1萬3150平方公尺，高約1.5公尺，估算體積約1萬9725立方公尺，檢調不排除地面下可能也有掩埋，將開挖進一步調查。

檢察官訊問被告林嫌及3名幹部後，認為4人涉犯《廢棄物清理法》，且3名幹部犯嫌重大，有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；林嫌雖犯罪嫌疑重大，考量其健康不佳，以50萬元具保，其餘被告請回。