大陸湖南長沙市一名賓姓男子，與符姓妻子拍婚紗照時，向對方坦承嫖妓2次，沒想到卻被罵「噁心」，回程路上，賓男懷疑妻子在車內跟小王傳簡訊發生爭吵，發生車禍後竟然將妻子拖出車外，將人痛毆致死。
據《南方都市報》報導，賓男與符女去年2年登記結婚，2人於5月23日到長沙市岳麓區漁人碼頭拍攝婚紗照，因為賓男懷疑妻子外遇，就在拍婚紗照時坦承自己曾經買春，以為妻子也能跟他坦白，沒想到妻子不但否認外遇，還痛罵他噁心。
2人拍完婚紗照後，返回湘潭市時在車上發生爭吵，接著發生車禍，警方獲報到場，發現符女傷勢嚴重，不覺有異，但調查後發現，賓男在車上看到妻子一直跟他人傳簡訊，懷疑與小王聊天，一氣之下才故意撞車，想與妻子同歸於盡。
符女送醫後情況一度好轉，但事發2天後仍身亡。據當地法庭調查，符女當時在車上是向朋友抱怨丈夫買春，還提到丈夫情緒失控、車子開始失速，法官認為賓男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身。
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