美軍全面撤出阿富汗，導致該國總統逃亡，塔利班組織接掌政權，這讓不少人聯想到台灣處境，憂心未來會否「被美方拋棄」、成為下一個阿富汗。對此，美國在台協會(AIT)昨(17)日在臉書發文提供「答案」，文中將台灣與「以色列」並列，表達對台承諾，引發網友熱議。
AIT昨日在臉書上發文引述美國國家安全顧問蘇利文於17日白宮例行記者會的發言，指出「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」
AIT轉貼文的這段話引發許多網友討論，許多網友相當吃驚，表示美國將重要盟友以色列與台灣並列，足以顯示台灣對於美國的重要性，「這是再清楚不過的訊息了！」
其他網友也紛紛留言表示「符合美國利益優先順序」、「感謝美國」、「美國保護了台灣超過70年，到底是哪些天真的人在幻想美國會放棄台灣的？」；不過也有人表示不同意見，指出「美軍駐台，我就信一半」、「蘇利文過去曾在希拉蕊團隊中提出『賣掉台灣換取大陸手上的美國國債』，怎麼能信？」
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