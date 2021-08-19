高端疫苗下周一就要開打，根據指揮中心統計，目前已有41.9萬人預約施打。不過，精神科醫師潘建志今表示，他閱讀高端疫苗二期臨床試驗的論文後，發現一個很重大的問題，那就是先前提出的中和抗體達622這個數字，是打完第二劑的57天後才測試到的，但若只打一劑是否會產生中和抗體，相關數據通篇論文都找不到。只打一劑高端究竟能否對抗Delta變異株，幾十萬人要打的疫苗，不能用賭的吧？

潘建志今在臉書發文表示，高端不久前釋出第二期臨床試驗的論文，他閱讀完卻發現一個很大的問題。論文裡面的中和抗體達662，這個數字是在解盲記者會上宣布的，在免疫橋接與AZ比較的時候，也有寫進去中文說明書中，但之前都語焉不詳。

潘建志指出，他看到論文才知道，這個數字是在打完第二劑疫苗，從實驗開始後的第57天測試到的數字。「那只打第一劑，會產生中和抗體嗎？不知道，沒有數據，找不到，連這篇論文都沒寫。」

潘建志認為，只打第一劑的免疫反應很重要，因為就台灣目前的疫苗施打政策，是先提升第一劑的疫苗覆蓋率，所有打完第一劑疫苗的人有900多萬，接近40％，第二劑相對較少，目前只有3％。由於疫苗數量不足，因此多數打完第一劑的人，可能要等很久才可以打到第二劑，也有少數的人打完第一劑很不舒服，就不想打第二劑了。

潘建志接著說，其他疫苗的部分，以BNT為例，第三期試驗中，打完第一劑7天後的保護力是68.5%，第14天是92.6%，打完第2劑後的第7天（總共第28天）的保護力來到了94.8%，而莫德納只打第一劑的數字則是接近BNT。台灣打比較多的AZ疫苗，只打一劑的保護力則是76％。

潘建志透露，只打第一劑疫苗的效果，在台灣是馬上就要面對的關鍵現實問題。而高端疫苗的報告，基本上只有醫藥從業人員才會看，因此這個疑問他不得不提出來「目前所有疫苗對Delta的保護力都下降，那只打一劑高端，能產生足夠的抗體防堵Delta嗎？幾十萬人都打，這不能用賭的吧？」

潘建志也說，高端疫苗下周一就開打，許多民眾也都已經預約要打疫苗，政府是否會改採保留第二劑疫苗的策略，保證大家打到第二劑高端疫苗，產生免疫橋接662的中和抗體？