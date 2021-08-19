大陸男星霍尊先前被舊愛陳露拋出用情不專、老司機對話紀錄等證據，讓霍尊一連被兩個節目宣布取消參與，昨(18日)戰局又起，作家陳嵐幫霍尊說話，曬出霍尊過去頻轉帳給陳露的紀錄截圖，又曝女方敲詐900萬人民幣（約3866萬台幣），但只拿到58萬（約249萬台幣），陳露方面則回應，當時是想著也許有機會挽回兩人關係，才要了900萬(以下金額為人民幣)的危機公關費，兩人交往多年，陳露知道他連買了1000元的禮物都記在心裡，因此不認為霍尊會大方給900萬。

作家陳嵐昨曬照批評陳露為了900萬把霍尊全家「抄家」，更曬出2018年10月到今年7月的對話紀錄，證明霍尊在交往期間多次買禮物、轉帳給陳露，虧：「這就是陳露控訴的冷暴力渣前男友霍尊」，「想要一個霍尊這樣的男朋友」，又稱陳露要完錢後就拉黑霍尊，「霍尊錄節目現場收到的信息，崩潰大哭，節目中斷錄製」，有人問陳嵐怎麼會有這些截圖？陳嵐則說：「我把霍尊按在地上槌了一頓，把他手機搶走了，大概這樣」。

作家陳嵐昨替霍尊洗白開砲。（圖／翻攝自作家陳嵐微博）

對此，陳露稍早透過網友「靈蛇女媚cc」回應，這900萬並非分手費，而是霍尊發現自己的群聊訊息流出後，擔心影響名譽，要求陳露需在霍尊受抨擊時，站出來維護男方形象的危機公關費用，起因是兩人分手不久後，有朋友將霍尊在聊天室說想讓「陳露主動提分手的截圖曬給女方」，霍尊才驚覺被人出賣，並要求陳露未來要出面替他說話，霍尊起初開價300萬人民幣，而陳露因知霍尊當時身邊有女友，自己竟被要求若新交了男友不能被外界發現，才獅子大開口改開900萬費用。

網友「靈蛇女媚cc」說：「陳露和霍尊接觸時間比較長，據說買個一千元的禮物都要叨叨記著，所以不太相信霍尊能這麼大方真給900萬」，今年5月底霍尊也只掏出了58萬，並請律師出面告知陳露若還要剩下的錢就會用敲詐勒索罪起訴女方，「本帖所涉及到的內容下午已律師公證，不方便公開，但是是否屬實，相信雙方都心知肚明，霍尊先生幾年找出來的轉帳應該也沒有多少，誰能想到1000元的轉帳都留著那，難為你了。還是給雙方都留個體面吧。你說哪？」

對此，網友反應兩極：「分手了幾個月回去找前男友要錢，還有臉在這貼，長期飯票沒了不甘心是吧？」、「果不其然，都是有組織有計劃的陰謀。」、「一場戀愛真狗血！」、「咋還沒完沒了了呢？這點破事找警察叔叔吧，別再拿出來說了」、「怎麼說呢？！霍尊肯定不是啥好東西，可你要說陳露自己一點問題沒有我也不信，如果霍這900萬給了，或許也就沒有後面的問題了，男人啊，有時候該噴還是要認！」。