1.華邦電(2344)：記憶體業大老喊話效用僅一日，盤初股價一度回跌近3%，30關失守。
2.聚亨(2022)：外資持續大手筆買超，盤初股價逆漲近1%，收復5日線。
3.海光(2038)：風電題材回溫，昨外資擴大買超1285張，今早股價開低走高，站回5日線上。
4.華紙(1905)：外資8月偏多操作，昨再擴大買超3363張，今早開低走高逾2%，收復5日線。
5.大同(2371)：H1本業轉盈，外資連2日買超，早盤續漲1.7%，站回短均、月線。
6.朋程(8255)：車用領域有斬獲，早盤漲逾1%、收復周線。
7.中壽(2823)：三大法人連2日買超，早盤開平走高，相對抗跌大盤、金融股。
8.光群雷(2461)：18日股價留下影線，加上外資轉買、下半年業績會比上半年好，早盤反彈約1%。
9.帆宣(6196)：受惠半導體市場需求熱絡+外資連買3日，股價反攻逾3%，突破115元及所有短均。
10.信邦(3023)：200元附近買盤湧出，股價脫離谷底率先大盤反彈，走高2%以上。
11.世禾(3551)：Q3營收勝Q2，全年看雙位數成長，股價未受股災波及，今早創高拉抬逾半根漲停板。
12.華固(2548)：內湖商辦34億售予三商美邦，下半年總推案量上看227億元，股價抗空走高突破5日線。
13.通嘉(3588)：啖蘋果、非蘋，訂單滿到年底，早盤逆勢上揚漲近5%。
14.華夏(1305)：PVC行情熱，Q3營運衝，股價續走揚近3%，躍上5日線。
15.信驊(5274)：供貨轉好，業績拚逐季成長，晨盤強漲逾4%，重登5日線之上。
16.台航(2617)：不畏外資再度轉賣超，周三BDI指數連續一周收紅，早盤觸及漲停，重返50元大關。
17.中航(2612)：外資連2日買超，BDI指數有勁，股價續拉74.3元漲停，創一個月高價。
18.明基材(8215)：偏光片H2維持滿載，各產品明年需求仍佳，昨獲三大法人聯手買超近3000張，今價量俱揚，一度彈升7%，站上月線。
19.京晨科(6419)：半年報亮眼，連拉3根漲停，站上6年高峰。
20.美琪瑪(4721)：電動車題材助威，基本面好轉，獲買盤點火向上，早盤逆揚4%，攻上逾3年高。
21.大立光(3008)：外資圈罕見，里昂喊買光學雙雄，近日獲外資及投信連買，早盤強守紅盤，力返半年線。
22.康普(4739)：電動車題材催油門，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤翻紅大漲5%，收復月線大關。
23.晶碩(6491)：今年代工業務穩健成長，獲日陸客戶追單，全年逐季成長目標不變，早盤急拉大漲8%，彈上季線及550元。(編輯整理：李慧蘭)
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