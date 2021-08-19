因全球最大金屬消費國中國，近期疲弱的經濟數據引發需求上的疑慮，另外市場靜待即將召開全球央行總裁研討會議將聚焦貨幣利率議題，致倫敦(LME)周三銅價下跌，跌至近2個月低點，連帶拖累其餘金屬價格均跌。

分析師指出，周三美國公佈的資料顯示，7月房屋開工降幅大於預期，而中國工廠產出和零售銷售增長大幅放緩，其中，中國7月份鋁進口較上月增長6.1%，達到2020年9月以來的最高水準，另外，下周在全球央行研討會利率和可能縮減貨幣政策改變下，令市場保持緊張態勢。

終場周三(8/18)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌415美元，報每公噸35,383美元；期鎳下跌306美元，報每公噸18,887美元；期鋅下跌30美元，報每公噸2,985美元；期鋁下跌44.5美元，報每公噸2,555美元；期銅下跌205美元，報每公噸9,042.5美元；期鉛下跌33.5美元，報每公噸2,289.5美元。(商品行情網)