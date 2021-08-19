根據路透社最新短觀調查，日本8月製造業者信心創3年半新高，至於服務業也不再悲觀，慢慢轉趨於樂觀，表示日本景氣回春指日可待。

19日，路透社自製的短觀報告指出，日本製造商在未來3個月內對景氣還是抱持正面態度。至於服務業也不再愁雲慘霧，樂觀者多於悲觀者。

在出口暢旺與民間消費意外增加下，日本上季經濟成長(GDP)的季增年率為小幅成長1.3%。路透社對約500家中大型日企問卷調查，發現這些中高階層日本主管對需求能否回復到疫前的看法，竟然多數都樂觀以待，這應該是海外對日本高科技產品需求孔急所造成的。

日本有位精密陶瓷製造業者表示，半導體產品熱銷，周邊相關原物料需求很好，自己公司產品，例如汽車零組件等也順利搭上這班成長順風車。

路透社最新的日本8月製造業短觀信心指數，從7月的25增至33，為2018年元月以來最高。至於已千瘡百孔的服務業，也從7月的負3轉為正5，並創2020年2月以來最高。

但景氣目前有幾點隱憂，像是新變種病毒株讓未來充滿不確定性，原物料成本大增壓著日本廠商喘不過氣，以及日本部分地區長久以來都是處於緊急狀態中。

根據統計，日本近6成的人口，有好長一段時間都是過著周遭商業活動受限的日子。同時，有位受訪的日本化學製造商，也不約而同認為是如此。另外，有位食品製造商指出，新冠疫情雖不好但還沒有很糟糕，不過，整體狀況應該還可以更好才對。

從日本央行7月發布的短觀調查來看，日製造業信心已有改善並來到兩年半新高，服務業也是長達5季以來，首次轉為樂觀。因此，路透社這份最新短觀報告，也與日本央行月前的官方資料不謀而合，彼此看法差不多。