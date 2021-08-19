國內疫情漸漸趨緩，但國外Delta病毒肆虐爆發第4波疫情，讓台灣也戰戰兢兢，醫師姜冠宇昨天在臉書分享防疫公車護理師故事，只打一劑AZ就上前線幫隔離旅客PCR篩檢，是這群人代替大家面對Delta、守住邊境，真的非常不簡單，網友們看完也感動落淚，「謝謝你們的守護」、「感謝勇敢的護理師」。

北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書表示，昨天(18日)在防疫公車上認識一位護理師，五月時剛從加護病房出來想轉職，遇上疫情爆發，一開始家人全力反對她徵召加入防疫工作，她也猶豫過，最後決定投入的理由很簡單，因為她很年輕，覺得自己沒有家庭牽掛，身分蠻適合就來了。

姜冠宇表示，這名護理師經歷過快篩、疫苗站等等疫情嚴峻的時刻，現在在防疫公車工作，負責巡迴台北市各區防疫旅館，為旅客做PCR篩檢，是所有任務中遇上外來入境Delta風險最高、不確定性最大的單位，目前的她只有第一劑AZ疫苗保護，第二劑完全沒著落，因為她是在外支援，每日會輪調，不是專責單位。

姜冠宇表示，萬一她不幸染疫，在Delta面前等於是沒有鋼盔和保險，但是她就是覺得應該要做，如此而已。

防疫公車上，醫護準備為防疫旅館的旅客PCR篩檢，全副武裝避免染疫。(翻攝自 姜冠宇FB)

姜冠宇指出，現在防疫決戰邊境，延緩下一波疫情再爆發的關鍵靠的就是這些人，越接近秋季的病毒活躍期，這些邊境戰士的風險越大，「這些第一線防疫人員，仍然需要大家更多的支持」。

對此，網友紛紛留言：「好捨不得這些後輩啊」、「謝謝一線醫護團隊撐著我們」，也有人表示，「第一線中的第一線，卻打不到兩劑這樣不好吧」、「難道讓這些人優先打疫苗有困難嗎？都有防疫公車，事先讓工作人員打足夠的疫苗，不是最基本的嗎？」