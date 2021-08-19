NBA的夏季聯賽已經展開，不少新秀和期待回歸的前NBA球員都在這個舞台努力拚搏，希望能在10月的開季讓自己得到上場機會，而那些因為受傷休息許久的球員想必也期待自己能盡快出賽為球隊貢獻，其中勇士球星克雷湯普生(Klay Thompson)就是大家最期待回歸的人。

Here are some of the #NBA early season & Christmas games we are most looking forward to with storylines galore. Bonus: what can we expect early from new-look Lakers? Contributions from @MarcJSpears @espn_macmahon @kpelton @NickFriedell @ProfessorDrz https://t.co/eeGHzVPIox — Andre Snellings (@ProfessorDrz) August 18 2021

而據NBA知名記者史皮爾斯(Marc J. Spears)表示，克雷湯普生有望在對上湖人的開幕戰中強勢復出，這場比賽預計在台灣時間10月20日開打，距離目前還有兩個月的時間，就克雷湯普生的復原進度來說是有機會的，因為在上一季曾經看到他上場進行投球訓練。

若開幕戰克雷湯普生真的能回歸，那球迷就能大飽眼福了，因為除了湖人全新陣容令人期待之外，「浪花兄弟」的重新合體也讓人非常懷念，這場開幕戰的競爭度更會隨之上升。而在史皮爾斯報導之前，克雷湯普生原本預計在12月底或明年初才回歸，所以他有可能提前兩個月復出。

2019年總冠軍賽G6，克雷湯普生遭遇左膝十字韌帶撕裂傷，因此缺席了整個賽季。2020年休賽期他在洛杉磯訓練時又意外受傷，最終被判斷為阿基里斯腱撕裂，導致他連兩年缺席NBA賽季，他不在的這段期間也大大影響勇士的戰力，只能靠柯瑞(Stephen Curry)獨撐，不再是過去那支冠軍球隊。

無論如何相信克雷湯普生回歸能帶給勇士非常大的希望，除了「浪花兄弟」重新連線之外，搭配防守大將卓雷蒙格林(Draymond Green)，另外還有威金斯(Andrew Wiggins)和回歸的老將伊戈達拉(Andre Iguodala)，若能再等到上季榜眼懷斯曼(James Wiseman)，整體實力其實相當不錯。