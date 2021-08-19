位在台北市中正區的台電總公司爆發職場感染，已有3人確診，整棟大樓超過2500人全面快篩。最新消息指出，一名員工今傳陽性，必須等待PCR結果。台電回應，相關疫情統一由中央流行疫情指揮中心說明。

台電爆發員工確診，由於總公司就位在熱鬧的台大公館商圈內，消息一出引發緊張。台北市長柯文哲感嘆，降級後員工回公司上班，「座位那麼近，要喝水、吃飯，不然就是在茶水間聊天」，職場難免成為破口。

台電發布聲明證實，18日約400人進行快篩，其中一人為陽性，已立即安排PCR採檢，結果待衛生單位確認。

台電提前提出因應措施，除了該員工所屬單位及相鄰樓層全面清空並加強清潔、消毒，普篩作業也一律改為PCR，今起一半以上人力居家辦公。

台北市副市長黃珊珊證實，台電大樓7月23日出現首例，同層同事都居家隔離，與後來發生的第2、3例，樓層差了14層樓，最新確診者是一名孕婦，後兩例Ct值都只有11，令人擔憂。