智慧型手機品牌realme於8月正式創立滿3周年，並18日線上舉辦《realme 2021全球粉絲節 GT大師版全球發表會》，推出手機銷量破億台之後的新作realme GT大師系列，包含realme GT 大師版和大師探索版，而realme首款超薄2K筆記型電腦也驚喜亮相，展現擴張AIoT版圖企圖心；為響應屬於粉絲的全球盛會，realme日前於本地舉辦「不是誰都敢，換你當老闆」線上票選活動，由粉絲決定粉絲節期間的優惠組合產品，同場再祭出百萬折價券及多款夯品折扣，活動自8月20日至8月28日止，為real迷獻上為期9天的最狂粉絲節。

realme GT大師系列由世界工業設計大師深澤直人操刀設計，以探索和旅行兩大概念為出發，推出業界首款採用立體素皮材質的旅行箱設計，低飽和的中性色搭配使視覺柔和卻不失態度；處理器方面，大師版和大師探索版分別搭載Qualcomm Snapdragon 778G 5G和Snapdragon 870處理器，同時配備6400萬後置三鏡頭，並加入全新「realme街拍濾鏡」拍攝模式，加入柯達經典底片等多樣街拍效果，讓生活探索更加趣味，realme GT大師探索版8+128GB售價USD499(折合台幣約14970)、12+256GB售價USD549(折合台幣約16470)；大師版6+128GB售價USD399((折合台幣約11970)、8+256GB售價USD449(折合台幣約13470)。

realme筆記型電腦為實現「1+5+T」AIoT策略的首項產品。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

realme筆記型電腦作為實現「1+5+T」AIoT策略首項產品，擁有超薄14.9mm金屬機身及比例3:2的2K螢幕，搭載第11 代Intel Core處理器，提供LPDDR4x 16GB雙通道RAM與512GB PCIe SSD固態硬碟，側邊介面具備4個USB連接埠、1個thunderbolt、3.5mm耳機孔、Type-A和Type-C連接埠；出色的硬體配置還支援Wi-Fi 6，具備11 小時續航力及65W 超級快充技術，透過手機與筆電同步的「PC 連接功能」使工作和學習更有品質；搭載雙風扇風暴冷卻系統確保遊戲對戰可順暢運行，內含2個HARMAN揚聲器，支援DTS HD立體聲和雙麥克風降噪功能，打造身歷其境的遊戲體驗。realme筆記型電腦i3 8 + 256GB版本售價USD749(折合台幣約22470)、8G+ 512GB 版本售價USD799(折合台幣約23970)；i5 8G+ 512GB版本售價USD969(折合台幣約29070)、16 + 512GB版本售價USD 999(折合台幣約29970)。

根據realme規劃，台灣預計於9月引進realme GT大師版，詳細上市資訊realme官方將於日後公布。較為可惜的是，首款realme筆記型電腦，目前台灣暫無引進規劃。