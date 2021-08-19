疫情使電商平台業績大漲，上網購物也變得越發普及，因此讓詐騙集團盯上，利用超商取貨進行詐騙。台北市一名網友將自己的經驗貼上FB社團分享給大家，昨(18日)他到超商取貨時，被店員提醒是「詐騙包裹」，讓他保住了貨款2000元，貼文引網友熱議，有網友表示「詐騙有九成都是用黃色的膠帶，加上代寄很有詐！」。

有些人在網路訂貨訂到忘記，或買太多所以搞不清楚買了什麼，讓有心人利用此心理進行詐騙，拿到外洩的個資後，直接寄包裹到便利商店通知取貨付款，領了貨才發現自己沒有訂這些物品，也可能拿到了仿品，最可惡的是寄了一堆垃圾，但由於是代寄找不到寄貨來源，求助無門下只能認賠。

包裹貼這張！小7店員一看認出詐騙。(翻攝自臉書爆廢公社公開版)

一名張姓網友在臉書「爆廢公社公開版」分享，自己收到貨到付款2千元的包裹，知道自己有買東西，但買什麼忘記了，於是前往超商取貨，正掏出2000元要付款時，店員弟弟看了外盒說「這是詐騙的喔！你確定要取？」張男一聽傻眼，詢問是否可以到貨不取，店員表示可以並補充：「外盒有貼這個應該都是詐騙的。」張男為了感謝店員的善舉，馬上買了兩杯珍奶請她們喝。

貼文一出立刻引發網友熱議，「超商取貨付款的詐騙手法又開始熱絡起來」、「可怕！原來這是詐騙的」、「店員不吝嗇告知、提醒、真棒」。也有專業網友表示，「詐騙包裹有90％都是用這種黃色的膠帶，再加上代寄很有詐！」提醒大家多加注意。