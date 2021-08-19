受Delta病毒蔓延影響，全球經濟擴張步伐蒙上陰影，外資賣超毫不手軟，加上航運、鋼鐵等強勢股持續震盪走弱，不安浮額賣壓湧現，至8/17連續9個交易日下跌，累積跌點達962點、跌幅5.46%，不僅摜破季線，同時逼近季線負兩倍標準差的相對低點。第一金投信認為，8月中的這波跌勢，已經創造出今年第二次的逢低加碼機會。

第一金投信表示，今年以來加權指數歷史高點來到18034點，積漲幅達22.41%，來到季線正兩倍標準差的過熱位置，且融資大增與當沖逾5成之投機行情盛行下，大盤本來就有回檔整理壓力，本波適度的修正反而有利回歸基本面行情。3大理由，對於台股後市依舊樂觀看待。

1、投機風氣消退，技術指標醞釀反彈。今年以來，拜航運、鋼鐵等傳產股飆漲之賜，20日均量一路從3000億元狂飆至5500億元左右，單日最高成交量一度達7828億的天量，當沖占比不斷拉高突破50%，投機行情確實過熱。當外資不斷提款下，引發逢高獲利及浮額賣壓湧現，使得加權指數摜破半年線支撐，波段最大跌點達1615點。但在摜破半年線後，低接買盤隨即湧現，除了止住跌勢外，短線技術線型也開始轉強，波段行情有望再度展開。

2、加權指數逼近季線負兩倍標準差，後續反彈機會高。根據近5年經驗，當加權指數自高點回落至季線負兩倍標準差時，爾後1~12個月的平均報酬達1.3%~32.4%，持有半年以上的正報酬機率達97%，確實是中長期佈局的好機會。

3、電子傳統旺季來臨，有望帶領加權指數反攻。根據研調機構Gartner預估，全球半導體的缺貨問題要到明年第二季才有望舒緩，當前的拉貨動能十分強勁，加上蘋果預估iPhone手機銷量可望大幅成長15%至2.3億隻，將帶動今年整體半導體業產值成長8.7%至3.5兆元。更重要的是，下半年電子產業整體的EPS平均較上半年高出43.4%，類股指數平均漲幅達6.9%，力壓傳產、金融類股。預期在產業熱度持續加溫、獲利攀升下，電子類股可望重回主流，並與傳產形成良性輪動，帶領加權指數再往高點邁進。