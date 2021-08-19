台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員鄭依婷於所內備勤，見一名老翁匆匆跑進值班台，氣喘吁吁地表示自己與老伴在南屯菜市場走散，已經繞了市場大半圈，都未見其身影，擔心已高齡80歲老伴安危，趕緊向警察報案。

鄭員先安撫老翁情緒，記錄老嫗的穿著、特徵、樣貌，即進入市場找尋，一面大聲呼喚楊姓老嫗的名字；一面請周邊攤商注意有無符合特徵的老嫗，不到1小時時間，就找到在攤販前駐足的老嫗。確認老嫗身體狀況無虞後帶返警所，老翁見到老伴隨即上前牽起她的手，輕聲嘀咕：「你是跑去哪？!讓我擔心到找警察幫忙!」頻頻向員警道謝。

老翁向員警表示，老嫗疑患有失智症，上個月亦有走失的紀錄。知道老嫗有這樣的狀況，自己平常已多加留意，也不讓她單獨出門，結果兩人去市場購物，提著大包小包，一個不留神就與老嫗走散，自行於市場內找了許久未果，想到旁邊就有派出所，趕緊報案求援。幸好遇到熱心的員警，陪伴徒步找尋，對警察視民如親的態度，稱讚連連。

南屯派出所長江松泳呼籲，家中失智症的長輩，建議讓其配戴愛心手環或在經常穿戴的衣物上縫上識別身分及電話的布條，俾利員警迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。