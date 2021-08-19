智慧型手機品牌realme於8月正式創立滿3周年，並今（18）日線上舉辦《realme 2021全球粉絲節 GT大師版全球發表會》，推出realme GT大師系列(realme GT 大師版和大師探索版)，以及realme首款超薄2K筆記型電腦；此外，也同步揭曉今年度粉絲節活動內容，為響應粉絲節活動，realme日前舉辦「不是誰都敢，換你當老闆」線上票選活動，由粉絲決定粉絲節期間的優惠組合產品，同場再祭出百萬折價券及多款夯品折扣，活動自8月20日至8月28日止，為real迷獻上為期9天的最狂粉絲節。

realme 全球品牌影片｜不是誰都敢

realme於粉絲節期間推出「#不是誰都敢」品牌活動，以品牌影片掀開序幕，影片中的主角們他們敢於突破社會框架，呈現最真實的自己；realme台灣官方Instagram推出「不是誰都敢，勇敢做自己」濾鏡，使用此濾鏡將隨機出現年輕人常被貼上的負評標籤，如假文青、怪模怪樣、懶惰鬼等，realme邀請用戶拋開質疑敢做自己，並由藝人陳零九；職業籃球員‐成力煥、YouTuber見習網美小吳成員‐卡特、LGBT組合阿卡貝拉等影響力人物率先響應；Facebook官方粉絲專頁則發出一系列「#不是誰都敢」視覺，亦發起「不是誰都敢，億起來告白」故事分享活動，邀請用戶道出與realme的心動回憶！

多位名人演繹「#不是誰都敢」品牌態度，左起7LING、阿滴古、夏沐、阿夫Suhf。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

此次粉絲節推出的限定禮盒Dare Box，同樣也被賦予掙脫外在束縛的意涵，透過撕除盒裝上的挑釁膠帶，象徵著擺脫外界質疑的糾纏，穿上限定版How Dare You Be You T恤，與realme一起大膽挑戰世俗規範 。realme於八月上旬大膽舉辦「不是誰都敢，換你當老闆」線上票選活動，有別以往由官方決定促銷組合產品的方式，這次realme將粉絲節的挑品決定權交給粉絲，共創出三組最合乎real迷期待的優惠組合，並加碼贈送Dare box，要real迷跟realme一起敢於突破。

Dare Box限定禮盒3連發，最低58折起。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

粉絲節促銷活動自8月20日搶先開跑，realme網路商店首三日上午10點分別推出三款超殺Dare Box限量優惠組合，分別為首（20）日realme GT組合，搭配贈送總價值4697元的realme潮流後背包、realme Watch 2 Pro和10000 realme 30W Dart 閃充行動電源，組合價11990元；次(21)日realme X7 Pro 組合，搭配realme Watch 2 Pro，組合總價下殺58折，回饋價9990元；22日則推出realme narzo 30A組合，搭配現折828元realme Watch 2，組合價4661元。

除此之外，8月20日至8月22日連三天上午10點realme網路商店再釋出限量1000元折價券，於8月23日至8月28日粉絲節正檔期間，凡購買realme X7 Pro(8+256GB)領券價9990元；realme GT(8+128GB)券後價12990元；不僅如此，realme 43吋智慧連網顯示器也優惠下殺2千元，粉絲節回饋價7777元；realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機現折1000元，優惠價999元；realme Buds Air 2 Neo現折300元，優惠價1199元；realme narzo 30A，折扣價3788元； 10000 realme 30W Dart 閃充行動電源超值半價549元，還加碼天天搶購夯品5折起優惠。

不僅線上好康搶不完，realme品牌專櫃於8月20日至8月29日也準備多項好禮響應粉絲節盛會，凡購買指定機型realme GT(8+128GB / 8+256GB)或realme X7 Pro(8+128GB)就送價值1099元realme潮流後背包；選購門市其餘任一機款即贈2021年版realmeow帆布袋；消費滿額8828元加碼再送粉絲節限量Dare Box禮盒，不只如此，除上述好禮外，到店與realmeow合影上傳專櫃粉絲專頁就送realmeow筆記本；消費滿2000元還可獲得熱門商品抽獎券乙張，大獎包含realme 32吋智慧連網顯示器等多項驚喜。