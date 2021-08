智慧型手機品牌realme於8月正式創立滿3周年,並今(18)日線上舉辦《realme 2021全球粉絲節 GT大師版全球發表會》,推出realme GT大師系列(realme GT 大師版和大師探索版),以及realme首款超薄2K筆記型電腦;此外,也同步揭曉今年度粉絲節活動內容,為響應粉絲節活動,realme日前舉辦「不是誰都敢,換你當老闆」線上票選活動,由粉絲決定粉絲節期間的優惠組合產品,同場再祭出百萬折價券及多款夯品折扣,活動自8月20日至8月28日止,為real迷獻上為期9天的最狂粉絲節。

realme 全球品牌影片|不是誰都敢

realme於粉絲節期間推出「#不是誰都敢」品牌活動,以品牌影片掀開序幕,影片中的主角們他們敢於突破社會框架,呈現最真實的自己;realme台灣官方Instagram推出「不是誰都敢,勇敢做自己」濾鏡,使用此濾鏡將隨機出現年輕人常被貼上的負評標籤,如假文青、怪模怪樣、懶惰鬼等,realme邀請用戶拋開質疑敢做自己,並由藝人陳零九;職業籃球員‐成力煥、YouTuber見習網美小吳成員‐卡特、LGBT組合阿卡貝拉等影響力人物率先響應;Facebook官方粉絲專頁則發出一系列「#不是誰都敢」視覺,亦發起「不是誰都敢,億起來告白」故事分享活動,邀請用戶道出與realme的心動回憶!

多位名人演繹「#不是誰都敢」品牌態度,左起7LING、阿滴古、夏沐、阿夫Suhf。(realme提供/黃慧雯台北傳真)

此次粉絲節推出的限定禮盒Dare Box,同樣也被賦予掙脫外在束縛的意涵,透過撕除盒裝上的挑釁膠帶,象徵著擺脫外界質疑的糾纏,穿上限定版How Dare You Be You T恤,與realme一起大膽挑戰世俗規範 。realme於八月上旬大膽舉辦「不是誰都敢,換你當老闆」線上票選活動,有別以往由官方決定促銷組合產品的方式,這次realme將粉絲節的挑品決定權交給粉絲,共創出三組最合乎real迷期待的優惠組合,並加碼贈送Dare box,要real迷跟realme一起敢於突破。

Dare Box限定禮盒3連發,最低58折起。(realme提供/黃慧雯台北傳真)

粉絲節促銷活動自8月20日搶先開跑,realme網路商店首三日上午10點分別推出三款超殺Dare Box限量優惠組合,分別為首(20)日realme GT組合,搭配贈送總價值4697元的realme潮流後背包、realme Watch 2 Pro和10000 realme 30W Dart 閃充行動電源,組合價11990元;次(21)日realme X7 Pro 組合,搭配realme Watch 2 Pro,組合總價下殺58折,回饋價9990元;22日則推出realme narzo 30A組合,搭配現折828元realme Watch 2,組合價4661元。

除此之外,8月20日至8月22日連三天上午10點realme網路商店再釋出限量1000元折價券,於8月23日至8月28日粉絲節正檔期間,凡購買realme X7 Pro(8+256GB)領券價9990元;realme GT(8+128GB)券後價12990元;不僅如此,realme 43吋智慧連網顯示器也優惠下殺2千元,粉絲節回饋價7777元;realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機現折1000元,優惠價999元;realme Buds Air 2 Neo現折300元,優惠價1199元;realme narzo 30A,折扣價3788元; 10000 realme 30W Dart 閃充行動電源超值半價549元,還加碼天天搶購夯品5折起優惠。

不僅線上好康搶不完,realme品牌專櫃於8月20日至8月29日也準備多項好禮響應粉絲節盛會,凡購買指定機型realme GT(8+128GB / 8+256GB)或realme X7 Pro(8+128GB)就送價值1099元realme潮流後背包;選購門市其餘任一機款即贈2021年版realmeow帆布袋;消費滿額8828元加碼再送粉絲節限量Dare Box禮盒,不只如此,除上述好禮外,到店與realmeow合影上傳專櫃粉絲專頁就送realmeow筆記本;消費滿2000元還可獲得熱門商品抽獎券乙張,大獎包含realme 32吋智慧連網顯示器等多項驚喜。