美國印第安納州柯林頓郡警長辦公室（Clinton County Sheriff's Office）表示，1名槍手今天在中部一家汽車座椅工廠開槍，造成2名女子喪生。
美聯社報導，根據有關當局說法，槍擊案約於下午4時15分發生，地點在法蘭克福特（Frankfort）附近NHK美國座椅公司（NHK Seating of America）工廠的停車場。
警長凱利（Richard Kelly）告訴媒體，開槍的嫌犯搭乘藍色福特（Ford）車子逃逸，但不久後遭到警方逮捕，仍在拘留中。
凱利說，罹難者和嫌犯都是公司員工，但沒有提供更多細節。
他告訴媒體：「我們在他（嫌犯）離開廠區大概45 秒到1分鐘內就成功擋下他。」
目前已知沒有其他人員受傷。法蘭克福特位在印第安納波利斯（Indianapolis）北方約72.42公里。
事發工廠6月才開工，主要在設計和製造汽車座椅。凱利表示，槍擊案發生後，工廠當天隨即停產。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。