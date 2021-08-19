美國印第安納州柯林頓郡警長辦公室（Clinton County Sheriff's Office）表示，1名槍手今天在中部一家汽車座椅工廠開槍，造成2名女子喪生。

美聯社報導，根據有關當局說法，槍擊案約於下午4時15分發生，地點在法蘭克福特（Frankfort）附近NHK美國座椅公司（NHK Seating of America）工廠的停車場。

警長凱利（Richard Kelly）告訴媒體，開槍的嫌犯搭乘藍色福特（Ford）車子逃逸，但不久後遭到警方逮捕，仍在拘留中。

凱利說，罹難者和嫌犯都是公司員工，但沒有提供更多細節。

他告訴媒體：「我們在他（嫌犯）離開廠區大概45 秒到1分鐘內就成功擋下他。」

目前已知沒有其他人員受傷。法蘭克福特位在印第安納波利斯（Indianapolis）北方約72.42公里。

事發工廠6月才開工，主要在設計和製造汽車座椅。凱利表示，槍擊案發生後，工廠當天隨即停產。