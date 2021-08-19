桃園市長鄭文燦19日主持防疫會議，他說，第6輪桃園高端疫苗服務能量5萬6860人，已預約49588人，達到87％，鼓勵民眾20日中午前預約。他也提到，現行社區接種站設在學校，因應學校開學，未來接種站將設立在社區活動中心，目前還在盤點中。

鄭文燦表示，中央宣布第6輪疫苗接種擴大到20歲以上，可以讓疫苗普及率提高，他稱讚國產高端疫苗經過食藥署完成安全性、有效性、緊急使用必要審查，因此鼓勵民眾預約。他說，目前桃園接種97萬劑疫苗，劑次人口比為42％。不過他也提到，希望AZ、莫德納疫苗要接種第2劑期限到期者，中央能規畫適當時間。

另學校即將開學，周一到周五沒辦法使用學校接種站，因此決定使用社區活動中心。他說，條件必須通風良好、要有冷氣，若在2樓盡量要有電梯。將請區公所、衛生所討論，原則上盤點50個左右社區活動中心，平均1活動中心服務約150、200人，也就是一周5天，可以服務750人到1000人。