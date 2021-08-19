觀光區易壅塞路段。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

今年中秋節連續假期共有4天，交通部公路總局預估，由於新冠肺炎本土疫情趨緩，本次連續假期將湧現自行開車外出旅遊及返鄉過節車潮，且放假前一天下午就會陸續出現，觀光旅遊車潮將於9月19日至20日達到高峰。

公路總局預測，省道易壅塞路段包含台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等；銜接高速公路路段也容易塞車，例如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道等。

重要觀光風景地區鄰近路段，包括台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等，前往的民眾建議先評估路徑與時間。

公路總局指出，為紓緩壅塞路況，會依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，例如替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制省道即時路況資訊提供等，並協調警察加強違規取締。