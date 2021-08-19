45歲黎姓女子在中市豐原區信義街租屋，自今年3月起轉租給董女拉客賣春，警方喬裝嫖客查獲，並查辦黎女，她堅稱不知房客提供性服務，檢察官以黎女曾涉在該屋涉嫌承租賣春及出租供賣春案，且屋內高掛紅色霓紅燈，明顯是俗稱「紅燈戶」、「妓女戶」處所，豈有不知之理？而將她起訴，黎女認罪協商，一審依圖利使人為性交罪判刑2月，得易科罰金，仍可上訴。

黎女在2013年間遭查獲在台中豐原區信義街租屋，涉嫌轉租給黃女，作為拉客賣春處所；2019年間被查獲再承租該處，涉嫌從事性交易，兩案均獲不起訴處分。豐原區信義街一帶舊稱「後菜園」，早年是俗稱「紅燈區」的風化區，近年來已沒落。

黎女今年又承租該房屋當二房東，自今年3月14日以每月租金2000元轉租給董女，拉客從事性交易，員警循線在晚間喬裝嫖客，董女不但主動拉客，還介紹性交易內容，被警當場查獲，警方並查辦黎女轉租房屋涉圖利使人性交罪。

黎女否認犯行，辯稱：「我沒有妨害風化」，她日前在門口碰到董女，董詢問要租房，她回覆有出租，但沒有問租屋用途，隨後，她即上台北，直到接到警方通知，才知道警方來抓人。

檢察官以黎女曾被查獲在該處涉及意圖姦宿得利而拉客的行為，而該屋內陳設嫌掛安裝紅色霓虹燈，明顯就是俗稱「紅燈戶」、「妓女戶」，豈有不知之理？不採信黎女辯詞，認定她出租房間供人從事性交易，以賺取性交易代價的營利行為，依圖利使人為性交罪將她起訴。

黎女在台中地院審理時，與檢察官在審判外進行協商認罪，檢察官聲請依協商程序判決。台中地院依圖利使人為性交罪判刑2月，得易科罰金。