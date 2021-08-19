【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全台疫情逐漸趨緩，深受疫情影響的新人們終於看到一絲曙光，能重啟籌備婚禮的步伐，著手完成一生一次的人生大事。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦「神木下婚禮」今年已邁入第15年，至今已陪伴二百餘對新人見證幸福，成功刻劃阿里山的浪漫新印象。

神木下婚禮開放線上報名 限額15對

阿里山管理處宣布今年的神木下婚禮線上報名自8月14日正式開放，活動期間為10月31日至11月1日。婚禮將往羅婚禮領域優質品牌：喬治麥斯婚禮攝影團隊、良事婚攝影像團隊、菲霖影像工作室、DL Doris彩妝造型團隊、DIDI wedding婚禮佈置花藝設計等團隊，每對海內外新人僅以象徵愛情長長久久的9999元，即可享受這樣的難得體驗，限額15名新人。想為愛情獻上精緻的紀念禮，不妨與伴侶浪漫一回，一起到阿里山寫下新的甜蜜紀錄吧！

▲神木下證婚祝賀表演。 圖：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山獨有證婚儀式感、伴手禮

今年的神木下婚禮，將延續鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，藉由部落婚禮充滿寓意的結婚祝福，將回憶留存心間，更是透過千年神木互許真愛諾言。

今年阿里山管理處更推出心意滿滿的結婚伴手禮：「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落手作音樂盒。其中音樂盒特別結合了象徵送子鳥的貓頭鷹，搭配屬於新人專屬的幸福樂章，這些獨家限定的紀念禮品，均是為了讓阿里山的美好能延續到日常，陪伴新人踏入新婚生活。

阿里山渡假婚旅 深度在地體驗

隨著婚拍微旅行風氣盛行，阿里山管理處今年隆重打造「阿里山渡假婚旅」，規劃以台18線及西北廊道為主軸的兩種遊程，揉合在地自然人文資源與觀光產業，特別將茶文化融入體驗行程，加入蘊含祝福意味的「團茶」、「封茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對婚姻生活，為新人開啟充滿台灣特色的「婚拍、度假、小蜜月」全新選擇，進一步延續「浪漫阿里山」的品牌初衷。

▲車站經典婚拍。 圖：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處／提供

超有愛婚紗紀錄 取景阿里山獨門秘境

「阿里山外景浪漫婚拍」亦是神木下婚禮的一大特點，新人只要自備喜歡的婚紗禮服，便能在新秘團隊的巧手下亮眼變身，走訪1913 舊事館、沼平車站、頂湖自然生態園區，留下充滿台灣風情的唯美婚紗紀錄；若是擔心拍不過癮，阿里山管理處亦設計專屬「阿里山聯名婚拍方案」，攜手全台頂尖婚禮攝影團隊，深入多處阿里山獨到秘境，與新人一同解鎖更多美景回憶。

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