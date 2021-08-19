【旅奇傳媒/編輯部報導】台南美食之都之名果然名不虛傳，疫情期間各大餐廳與店家都在外帶便當下功夫，推出各式特色菜單，兼具美味、營養與質感，讓便當變得不再簡單，便當也能吃出儀式感。

台南市政府觀光旅遊局辦理「台南好食x山珍x海味特色便當開箱活動」，分別為「便當讓你吃出儀式感!-豪華料理便當」、「便當帶你偽出國！異國風味便當」、「便當讓你放肆吃到飽！滿足佳餚便當」、「便當也文青～健康活力便當」4大主題，並推出「呷便當送便當」活動，即日起即至8/30中午12點止，至台南美食典FB粉絲團，依當期主題便當拍照上傳+指定留言，就有機會收到拿到千元豪華文創便當及台南市觀光管筏船票，陪你開心每一天。

▲台南特色便當。 圖：台南晶英酒店／提供

台南市長黃偉哲表示，防疫期間為了讓大家吃得安心，觀旅局邀集逾200家台南美食業者簽署「安心宣言」，共同宣示強化環境防疫管理作為、提供各項貼心服務，在各方面做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體的「安心餐廳」。

觀旅局也與數位平台攜手合作，建置「台南美食安心點」Line點餐平台，提供民眾線上行動訂餐，讓顧客可在Line上直接進行點餐與結帳。隨著國內疫情趨緩，市府也宣布將有條件開放餐飲內用，期盼在內用需求及防疫安全下達成雙贏，率全國之先，推出「防疫安心標章」認證，透過餐飲外帶外送及安心內用等，共同打造安心飲食的美食之都。

▲豪華文創便當。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧指出，便當並非僅僅只是單純的隨身餐點盒，而是一項日常的飲食文化，以往大家吃便當往往不是為了吃，而是為了飽。隨著便當文化的與時俱進，菜品種類越來越多樣化，便當裡的配菜也越來越豐富、精緻，民眾對健康飲食來愈來愈重視養生的概念，讓便當變得不再簡單。

因新冠肺炎疫情影響，餐飲業紛紛推出各式限定美食餐盒，台南知名旅館餐廳推出豪華精緻又兼具美味的限定餐盒及星級主廚便當、異國料理便當及健康與美味兼具的健康餐盒，台南美食業者不僅致力於配合防疫工作，同時也不斷研發創新菜色，做出調整與轉型，展現台南業者守護消費者的決心，一方面要讓民眾吃得安心、吃得健康，歡迎大家一起來曬美味的便當照。

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