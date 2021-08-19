【旅奇傳媒/編輯部報導】您是鐵道迷嗎？熱愛臺灣鐵道史嗎？林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）將於2021年9月11日於嘉義製材所舉辦「檔案裡的軌道顯影-阿里山林業暨鐵路圖書文獻主題研討會」，許多檔案將首次曝光，邀您一同解鎖百年秘密。

▲從座談會揭開林鐵百年之秘。 圖：林務局-阿里山林業鐵路及文化資產管理處╱提供

圖書文獻清查 夯實文資保存

鐵及文資處自2018年7月1日成立以來，持續、扎實的調查研究，建構林鐵火車及沿線附屬設施等修復再利用的基礎；2019年7月9日「阿里山林業暨鐵道」經文化部公告為臺灣唯一「重要文化景觀」，彰顯阿里山自然與人文互動的關係、林業與鐵路史及其技術產業面等重要價值，並獲文化部文化資產局補助辦理林鐵場域圖書文獻清查研究計畫。

清查成果豐碩 重建珍貴技術知識

歷經一年半的時間，圖書文獻清查總計清查6192件，其中發現不少珍貴檔案，如1912年終點仍設在二萬平的路線規劃圖、1914年嘉義出張所的水道配線圖以及1947年嘗試以鐵路規劃運送木材的楠梓仙溪運材路線勘查報告書等；此外第一線現場工作人員運用的「設備機械作業規則」與「工作人員管理與生活」檔案也相當多元且關鍵，如日本川崎原廠繪製的阿里山林鐵3號蒸汽機關車設計圖、車輛臺帳、蒸汽集材機設計與修繕圖、鳥居造及合掌造隧道橋樑標準圖與設計圖、各時期災後復建工程圖等，透過這些檔案可以還原不同時期熱絡的現場工作畫面及技術知識，也添補了林鐵開發、發展與變遷的歷史脈絡。

集結各方專家學者 公開檔案文獻運用

為了突顯這批文獻史料的價值並妥善運用，林鐵及文資處邀請蔡龍保、洪廣冀、簡佑丞、洪致文、陳羽薰、黃士娟及陳穎禎等七位林業、鐵道、機械、建築與景觀領域之雄偉陣容進行檔案檢視與判讀，從「機械土木」、「林業交通」及「都市建築」等專業學科切入，以技術知識、環境變遷、政策發展等面向進行撰稿並提出研究方向，期許以研討會為開端，吸引更多人運用這批檔案加入阿里山林鐵的研究。活動當日亦邀請專家對談，期能共同發掘更多檔案的內涵。

報名網址：

（僅50名額）

報名時間： 即日起至2021年8月30日下午5時止，當天將同步在林鐵及文資處Facebook直播。

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