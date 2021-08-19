月光·海音樂會

【旅遊經 編輯部報導】

「2021東海岸大地藝術節」之「月光·海音樂會」，原已決議全數取消，因應近期疫情趨緩穩定，疫情警戒調降為二級，為回應眾多粉絲樂迷敲碗期待的心聲，東管處規劃於今(2021)年中秋節連假(9月18日～21日)結束翌日，也就是9月22日(三)，辦理一場次的線上「月光·海音樂會」，民眾可以至東海岸大地藝術節Youtube頻道，隨著線上音樂一同搖擺。

桑布伊月光海音樂會演出

桑布伊與布拉瑞揚舞團演出

舒米恩演唱

東管處今(2021)年9月 22日(三)中秋節連假隔天，以直播方式在都歷月光海舞台，配合月升時間18:50辦理這場今年絕無僅有的線上「月光·海音樂會」。這場「月光·海音樂會」將邀請今年東海岸大地藝術節代言人-來自知本卡大地布部落的金曲歌王桑布伊，以及阿米斯音樂節創辦人-來自東海岸都蘭部落的金曲創作歌手舒米恩擔綱演出；同時，還首度邀請以經營「Ponay的原式Cover」知名的網紅，同時也是布拉瑞揚舞團(BDC)首席團員Ponay擔任主持人。在月光海景致下，星光閃耀演出。

另外，「月光·海音樂會」不可或缺的創藝市集活動，雖因疫情採線上直播方式現場無法辦理，但為活絡在地產業，東管處也將創新以線上網購方式，規劃與歷年創藝市集熱門攤位合作，推出一系列月光海主題限量「派對包」，搭配今年東海岸大地藝術節紀念商品，於活動官網一起販售，預計將於線上音樂會前開賣。相關商品內容、開賣時間及限時優惠等資訊，可至官網及粉專獲相關訊息！東管處表示，今年東海岸大地藝術節中，有六件的駐地創作作品，均已完成並在現地展出，目前已有很多遊客前往欣賞拍照，但為服務無法前來現場的遊客，主辦單位亦規劃線上展覽方式，透過語音導覽、360度影音來介紹作品，並且將陸續透過Podcast「海海電台」，讓藝術家或在地藝文工作者跟大家分享在東海岸藝術創作、生活及旅遊的趣事。另「藝文平台」8、9月份的「藝串行動」系列活動，除線上活動外，因疫情趨緩，部分實體活動也在符合相關防疫規定下陸續恢復辦理。

相關訊息可至東海岸大地藝術節活動網站或「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁查詢。

圖：東部海岸國家風景區管理處提供