台積電ADR下跌0.59%，台積電(2330)今日開低，早盤最低566元，回測昨日的最低點。聯電(2303)早盤股價下跌，但相對有撐。

儘管美企財報優於預期，但因聯準會(Fed)會議紀要暗示放緩購債腳步，美股收黑，費城半導體指數跌1.47%。台積電ADR下跌0.59%。聯電ADR漲1.89%；今日台積電、聯電均開低，但均守住昨日的低點支撐。周三，外資均賣超此兩家晶圓代工大廠，外資賣超台積電高達25046張，外資賣超聯電18942張。台積電、聯電今早股價走弱，使得台股今日同步開低走低，但因台積電力守昨日低點，台股也未再破底。

基本面來看，台積電、聯電第3季展望樂觀。台積電第3季旺季營運樂觀，營收將再創新高；隨著採用5奈米加強版製程的蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器出貨放量，可望帶動台積公司8月營收向上成長。

台積電2021年7月合併營收約為1245.58億元，較6月新高1484.7億元減少16.1%，較去年同期增加17.5%。台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約11%，將續創歷史新高；因此預期本季營收先蹲後跳，8、9月營收均可望比7月增長。

聯電目前接單持續滿載，7月營收達183.66億元，較6月再增加5.9%，連續3個月營收創歷史新高。公司也看好第3季營收再創新高。

聯電日前於法人說明會表示，第3季需求仍然強勁，包括8吋及12吋晶圓代工整體供給吃緊情況將會持續，產能利用率將維持100%。

聯電預期整體第3季晶圓出貨量將增加1%至2%，產品平均售價揚升6個百分點，毛利率將上升至35%。以此推估，聯電第3季營收將季增約7%至8%，將續創單季營收歷史新高。另外，聯電預估今年調漲價格幅度大約在13%。