疫情警戒降至二級，內政部役政署也從8月份起恢復辦理徵集役男入營。民進黨立委何志偉今（19）日踢爆，年底前將有3萬役男入伍，但只要量體溫，不需快篩，恐造成破口，直言「新訓好像去送死一樣」。

何志偉今與一名陳情人、準役男周先生舉行「磐石艦殷鑑不遠，國防部防疫破口再現」記者會，並邀請國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉出席。根據周先生提供的錄音檔，兵役課人員表示，入營不需快篩，新兵只能自己去打疫苗，集合時會幫忙量體溫，體溫過高就不能入營。

何志偉指出，年底前將有3萬人入營訓練，其中1/8是替代役，服務單位包括總統府、市政府、學校、警局等等，休假時也會回到社區，居然不用快篩和核酸檢驗，他質疑，「大官可以在營區做PCR，小兵卻只能有溫度計？」

何志偉提到去年爆發的敦睦艦隊磐石艦群聚事件，當時國防部檢討報告指出是「事前規劃不足」導致防疫破口，他質疑，一樣的錯誤還要錯幾次？且總統蔡英文今年5月也曾指示，軍中防疫是重中之重，不要讓官兵有染疫風險。因此何志偉要求，國防部針對新兵入營落實全面快篩，必要時做核酸檢驗。

國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉則回應，國軍人員進駐營區，各項防疫作為都是依照中央防疫指導，也會持續依照疫情現況諮詢中央，並同步滾動式修正各項防疫作為，篩檢部分遵照中央指示，採取精準篩檢。