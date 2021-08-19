《日本時報》報導，日本自民黨計畫最快本月與台灣的民進黨針對安全問題會談，此次會談被視為兩國執政黨之間的「2＋2安全對話」。對此，民進黨今天表示，民進黨持續推動更多的合作與對話。對於日本媒體報導的部分，若有進一步確認的資訊，會再向外界說明。

《日本時報》引述消息人士的說法，有鑒於中國和台灣之間日益緊張的關係，自民黨2月在其外交部門下成立了一個項目小組，討論日台關係。日本自民黨正計畫最快本月內與台灣執政的民進黨就安全問題進行線上會談。報導中還指出，除了安全問題外，雙方預計還將討論促進台日交流的方法。

針對有媒體詢問日本時報「日本自民黨計畫與台灣執政黨進行安全對話」的報導，民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨的政黨外交，一直非常的積極，跟各國主要政黨之間的交流，也沒有因為疫情而中斷，我們會持續推動更多的合作與對話，對於日本媒體報導的部分，若有進一步確認的資訊，我們會再向外界說明。