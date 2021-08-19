行政執行署嘉義分署到義務人補習班催繳罰鍰未獲理會。（行政執行署嘉義分署提供）

全台三級警戒防疫期間禁止5人以上群聚，在嘉義縣竹崎鄉開設補習班的黃姓女子，卻於5月26日為4名學生課後補習被查獲，嘉義縣政府裁處30萬元罰鍰未繳，移送行政執行署嘉義分署執行，查扣黃姓義務人銀行存款，黃女火速清償30萬元罰鍰。

行政執行署嘉義分署表示，黃姓義務人於5月26日疫情警戒三級期間，被現場稽查到為4名未成年學生補習上課，違反中央防疫措施規定，被嘉義縣政府依違反《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定處罰鍰30萬元，但義務人對此罰鍰處分不服，經縣政府催繳不繳後移送強制執行。

嘉義分署通知義務人繳納，但未獲理會，執行人員到補習班等處現場執行，大門深鎖，不得其門而入，執行人員快速調取義務人財產資料，查得義務人有多筆不動產、2部車輛及銀行有多筆存款並有外幣存匯記錄。

嘉義分署表示，執行人員依法查扣義務人銀行存款及澳幣2710元（折合新台幣5萬6332元）後，黃姓義務人迅速將30萬元罰鍰全數清償。