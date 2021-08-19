桃園市中壢區19日清晨4點20分1間葬儀社冒出熊熊大火，4人受困頂樓，經民眾報案消防人員抵達現場後，消防人員架梯於頂樓救出4位民眾，並於4點52分撲滅火勢，1名40歲男性以及1名7歲女童燒燙傷已送醫。

中壢1葬儀社19日清晨突有火舌竄出，葬儀社內辦公室在火神祝融之下面目全非，且屋內4人受困頂樓，消防隊指出，19日清晨4點20分接獲報案隨即抵達現場，並架梯於頂樓營救4位民眾，火勢已於4點52分撲滅，確切起火原因仍待後續釐清。

消防隊指出，火災現場燒及1樓辦公室電腦及辦公文件，燃燒面積約20平方公尺，並進一步指出有2名民眾受傷，40歲袁姓男子右手臂燒燙傷、意識清楚，與其7歲女兒臉部、左手臂以及右手臂均燒燙傷、意識清楚，2人目前已送往林口長庚醫院就醫，但未有生命大礙。

據了解，袁姓男子為葬儀社老闆弟弟，平日和7歲女兒住於葬儀社1樓辦公室旁木板隔間，而2樓則為葬儀社2名員工住處，19日清晨袁男發現火勢竄出，隨即衝往2樓提醒2員工逃難，再回至1樓將女兒抱至頂樓，並逃往隔壁棟陽台等待救援，所幸消防人員及時抵達，4人才順利脫困。