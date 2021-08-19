台南巨人少棒榮獲世界少棒冠軍滿50周年，由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國小協辦的「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列紀念活動，今天推出「南台灣囝仔棒球傳奇」影片，邀民眾一起來回顧，重溫瘋棒球的感動時刻。

從1972年到1996年間，來自台灣各地的棒球小將們也受到巨人少棒的激勵，打下15次世界少棒冠軍、5次三冠王；陳金鋒、郭泓志、王建民這些台南囝仔更打進了美國大聯盟。台南市作為棒球城市，希望藉由「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列及科技棒球推展，和民眾一起分享榮耀感動的回憶，也希望繼續閃耀棒球的光與熱。

台南市長黃偉哲表示，第一代巨人少棒不只為當年的台灣拚回1座世界少棒冠軍，對於台灣棒壇的傳承也深具意義，例如葉志仙、徐生明、涂忠男、陳金鉛等人後來都繼續在棒壇上努力，也帶領出一批又一批的棒球好手。

曾是巨人少棒投手的吳誠文，現為工研院協理兼南分院執行長強調，運動不只是競技，而是文化的一部分。把運動當成文化的一部分，讓運動文化可以幫助產業創造更多運用的機會。他更認為，以台灣的科技產業實力，不發展運動科技產業是很可惜的。

研考會戴偉峻主委表示，「巨人少棒50周年-南鋒再現」粉絲團，近日推出了尋找老球迷線上活動，勾起不少民眾的回憶，紛紛留言分享當年的感動和與有榮焉，也有球迷分享珍藏保存了50年的新聞剪報、簽名球、獎牌，更有球迷分享與當年主投許金木同班的畢業紀念冊。雖然己經過了50年，但巨人少棒奪冠那一刻，卻在許多人心中留下鮮明難忘的回憶。

「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列紀念活動，獲得達麗建設、福爾摩沙遊艇酒店、東陽實業及亨達模具等多家在地廠商贊助支持，第2波線上活動「尋找巨人少棒小將」也將於明天(20日)起推出，巨人少棒小將當年的照片搭配關鍵提示輪番登場，邀民眾一起來猜猜看照片中的人物是哪一位球員，藉由趣味方式和球迷們分享巨人少棒小將當年的英姿。

除了線上活動， 主辦單位於8月28日到29日下午1點到5點半、9月4日至5日下午2點到6點，分別於台南市安平古堡「熱蘭遮城博物館前廣場」及「新營文化中心廣場」 舉辦「巨人少棒世界冠軍50周年-科技棒球體驗」實體活動，歡迎民眾前來欣賞巨人少棒的歷史紀念文物、參加科技棒球的實境投打體驗。詳細活動內容與辦法，請密切注意「巨人少棒50周年-南鋒再現」粉絲團。

「巨人少棒50周年-尋找老球迷」活動，獲得網友熱烈迴響， 前中國文化大學史學系副教授許賢瑤，主動提供珍藏50年的期刊與雜誌，封面人物為巨人少棒主投許金木。（許賢瑤提供）

民眾主動提供珍藏50年，報導第一代巨人少棒的雜誌，內容清晰可見巨人少棒小將許金木、徐生明、李文瑞、吳誠文。(許賢瑤提供)