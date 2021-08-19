人民幣兌美元中間價19日報6.4853，較18日的6.4915，升62個基點，漲幅為0.1％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日在公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.2％。這是進入8月後，逆回購連續14日規模保持百億元，完全對沖19日到期量。

路透統計，本周逆回購到期規模為500億元，均勻分布在5個工作日。