人民幣中間價升62個基點 人行百億逆回購 10:392021/08/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價19日報6.4853，較18日的6.4915，升62個基點，漲幅為0.1％。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日在公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.2％。這是進入8月後，逆回購連續14日規模保持百億元，完全對沖19日到期量。 路透統計，本周逆回購到期規模為500億元，均勻分布在5個工作日。 11檔航運攻漲停打臉外資 旺宏董座轟「沒知識」 海運界狂點頭 人民幣中間價貶150點創近3周新低 #逆回購 #基點 #人民幣中間價 #百億 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前房仲賣小白機 總統個資全都露 04:102021/08/19 社會新聞 《期貨》9月台指期開盤下跌90點 金融期、電子期走疲 09:102021/08/19 財經 柏克夏 今年來是股票淨賣家 Q2減持百健等4家藥廠 04:102021/08/18 全球財經 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:022021/08/19 財經 當沖熱浪來襲 貨櫃三雄揚帆 04:102021/08/19 財經要聞 連四月拋售 陸持有美債 8個月新低 04:102021/08/18 財經要聞 1分鐘讀財經》外資唱衰記憶體寒冬來了 三大老闆怒嗆3字：散戶超爽 08:282021/08/19 財經 阿富汗變天 金融市場反應淡 04:102021/08/18 全球財經 從東京奧運窺見超級變變變的數位科技 07:002021/08/19 生活 《傳產》房市回溫快 南方莊園139封投標單熱搶 08:202021/08/18 財經 房價續飆 重創年輕族群 04:102021/08/19 時論廣場 財經熱門新聞 大確幸！超過6成美國人不用繳稅 好康原因曝光 - 財經 育才警訊 5成5大學生自認選錯系 - 財經焦點 - 中國時報 台股爆恐慌賣壓 狂殺逾400點 台積電、聯電全趴倒 - 要聞 買台積被套還有股息 專家爆高雄一堆人狂炒「台積房」下場 - 財經 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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