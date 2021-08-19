歌壇天后王菲當年以清澈空靈嗓音震憾華語樂壇，她的人跟音樂一致，都相當有個性，而王菲對於人生也有著自我的堅持，如今爾為影視作品、公益活動等開金嗓，但已10多年沒出專輯，也淡出歌壇多年，粉絲相當關心她的近況，直到近日終於看到她公開現身，王菲為服飾品牌代言，官方曝光了她的3張宣傳照，王菲52歲的模樣讓人驚嘆。

歌后王菲不只歌聲空靈，且身材清瘦又有雙大眼睛的她，上節目總是很省話，也因為個性低調重視隱私，所以也不太玩社群，給人的感覺是高冷喜靜而很有個性的人，這樣的她，卻在愛情上轟轟烈烈，經歷過2段婚姻後，在2014年與舊愛謝霆鋒世紀復合，兩人私下同樣作風神秘，如今感情狀態如何，外界無從得知。

王菲最新代言照。(翻攝自NEIWAI內外官方微博)

而淡出大眾視線多年的王菲，舊專輯至今仍連年登上排行榜，女兒們都長大了，她也樂得清幽度日，最近難得接了新工作，擔任服飾品牌全球代言人，拍下了一系列照片，讓人一窺52歲的她，如今變得如何。

王菲最新代言照。(翻攝自NEIWAI內外官方微博)

照片中，王菲剪了清爽的露耳短髮，髮色烏黑亮麗，穿著白色上衣外罩褐色罩衫，在米白色的布景中時而笑著蹦跳，時而發呆放空，神態慵懶而自在，臉蛋則是維持得緊緻無暇，且氣色很不錯，被網友狂讚「真是全臉無死角」、「為什麼覺得她腳底板都時尚」，且一點都看不出已經是過了半百的女人。