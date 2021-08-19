台中市近日出現層出不窮的「天坑」問題，市議員黃健豪19日在業務質詢時強調，這類事件通常是工程品質、水管滲漏、原有地質等問題造成，牽涉到建設、水利、都發三個局處的橫向溝通，要三局處合作，才有機會預防再次無預警出現天坑。

出現天坑、道路陷落等問題。黃健豪認為，除了工程品質之外，通常都是因為雨水沖刷、水管破裂等跟水有關係的原因，再者就是台中市因為經歷大範圍的重劃，許多地區原有的土壤地質本來就比較鬆軟，只是在重劃後已經看不出來，這時就更需要相關局處通盤檢視，預先解決問題。

黃健豪舉例，在柳川旁的柳陽西街，7月初就疑似因大雨過後土壤流失，造成約1平方公尺的下陷，當時就邀建設局、水利局等局處會勘，初步認定下方有排水溝渠經過，可能是排水溝渠漏水造成的問題，但實際發生原因還需再觀察。

直到8月初在台中市造成各處積淹水的大雨，原有的塌陷面積擴大到至少3平方公尺，一旁電信箱基座掏空、座椅掉落，影響人行道及柳陽西街路基，19日終於派工進場修復。黃健豪說，這事件歷經兩個月，從輕微下陷變成影響路基的小型天坑，可以看出單純的補土回填，已經無法有效解決問題。

上述的案例可能發生在任何地方，加上市民都非常關注從高雄到台中等都會區，竟然都陸續出現天坑問題，台中市雖已委請第三方公正單位進行總體檢；黃健豪建議，相關局處在日常的道路維護及施工時，應該也要加強科技探測的能力，讓市民能安心出門上路。