媒體人朱凱翔在臉書諷刺律師陳又新的發言。（圖／取自臉書粉絲專頁「不演了新聞台」）

美軍撤出阿富汗，當地由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也棄國逃離，此事竟讓藍綠吵成一團。民進黨稱阿富汗亂局有如1949年的國民黨，國民黨主席候選人朱立倫反批「沒有1949的國民黨，沒有今日的台灣。」，但曾代表社民黨參選台北市議員、現為無黨籍律師的陳又新回嗆，若無1949的國民黨，台灣不會發生二二八事件失去一整個世代的菁英。媒體人朱凱翔今則諷刺，二二八事件發生在1947年，難道連年代搞錯也要怪國民黨?

朱立倫17日在臉書回應民進黨：「沒有1949的國民黨，沒有今日的台灣。」強調若無當年國民黨與國軍奮勇抵抗侵略，台灣又怎會有今天的民主繁榮；呼籲民進黨有空嘲諷1949年的國民黨，不如先看看2008年的自己。

針對朱立倫的發言，陳又新17日在臉書發文表示，沒有1949的國民黨，台灣會有優秀的畫家陳澄波、律師湯德章、檢察官王育霖、醫師張七郎、校長陳能通，「因為1949的國民黨，我們失去了一整個世代的菁英。」

朱凱翔18日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，狠酸陳又新：「但是又新，二二八事件發生在1947。都怪1949的國民黨，讓奶爸律師不知道二二八事件發生在1947。」此文一出，獲得4500個讚、超過620則留言與超過130次分享，網友紛紛表示國民黨讓台灣脫離日本統治，並留下健保、台積電、經濟奇蹟等不少貢獻，不該因政治口水而全盤否定。