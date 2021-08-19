2021年8月19日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 今天宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式宣布，首度與日本動畫《銀河英雄傳說 Die Neue These》的盛大合作將於8月20日至9月3日正式登場，帶有客製化原創配音的《銀河英雄傳說 Die Neue These》主角將以指揮官現身於遊戲中！

這次的跨界合作將推出4名主題指揮官，包括「羅嚴克拉姆王朝」代表的萊因哈特·馮·羅嚴克拉姆 (Reinhard von Lohengramm) 和他的知己齊格飛·吉爾菲艾斯（Siegfried Kircheis），以及來自「自由行星聯盟」代表的 Yang Wen-li、Frederica Greenhill 和 Dusty Attemborough。

另外，全新《銀河英雄傳說 Die Neue These》主題迷彩也將隆重登場，允許玩家選擇自己的陣營，玩家能將Baltimore Kansas August von Parseval and Z-23漆上銀河帝國或自由行星聯盟所代表的顏色。

若要解鎖此新內容，玩家必須在開啟一系列新戰鬥任務之前選擇其中一個戰隊加入戰鬥，並試圖贏得戰鬥以獲得XP、銀幣和「擊中目標」緞帶。總計多達 8 種迷彩等著玩家來收藏，而完成任務的最終獎勵則可選擇帶有6點技能點數的指揮官，可選擇銀河帝國的兩名指揮官之一，或是自由星球聯盟的兩名指揮官之一。

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

●關於《戰艦世界：傳奇》

《戰艦世界：傳奇》是Wargaming旗下《戰艦世界》系列中的一個新延伸，由《戰艦世界》位於聖彼得堡的團隊負責研發，並以家用主機的玩家偏好及家用主機介面作為原先設計考量，提供PS4與Xbox One版本。家用主機將為遊戲帶來全新的視角，除了能使用海上歷史上最具代表性的戰艦進行身臨其境的戰鬥外，也將包含家用主機版玩家專屬的內容及特色。

●關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。