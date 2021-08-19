中小學明年夏天起將「班班有冷氣」。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部推動「公立高級中學以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，全國各縣市電力改善工程已於8月18日全數完成發包，冷氣採購也於5月底完成發包，各校陸續進行電力改善工程及冷氣裝設作業，預計明（111）年夏季前將全面達成「班班有冷氣」的目標。

行政院長蘇貞昌去年7月7日宣布中央與地方一起努力辦理高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，在111年夏天前全數完成，不分城鄉，學生上課時都有冷氣吹。教育部訂定電力改善及冷氣裝設計畫，以前瞻基礎建設經費及特別統籌分配稅款，共挹注323億元協助地方政府辦理。

對此，行政院並召集教育部、經濟部、台電公司、行政院公共工程委員會組成專案小組，擬定一致性的設備規格、施工規範及採購招標文件範本，結合跨部會的力量，協助各地方政府執行，並透過定期召開行政院層級的協調會議、部會工作小組會議及各縣市政府進度列管會議，掌握學校所遭遇的困難或問題，及時提供協助。

教育部說明，考量全國校數達3584校，電力改善工程採取以大校併小校、都市併偏鄉的分群發包方式加速招標，全國共分為560群進行招標，在台電公司及各區處全力提供專業協助下，560群已於8月18日全數完成發包，接續進行工程施作。

在冷氣裝設部分，由經濟部能源局提供冷氣規格的專業建議，採購能源效率1級、一對一分離式變頻冷氣機，並由各縣市統一採購、學校自行選擇廠商方式辦理。

教育部也訂定「公立高級中等以下學校電力系統改善及冷氣裝設設計注意事項」，請各地方政府結合學者專家成立諮詢小組，由教育部補助每校1萬元諮詢費用，使冷氣裝設符合美感原則，目前各縣市都已開始進行冷氣裝設作業。

針對各縣市及學校擔心冷氣裝設後，衍生電費增加的問題，教育部表示，為減輕縣市政府財政負擔及學生電費負擔，國中小學校裝設冷氣所生電費自111年起納入行政院一般性補助款設算。