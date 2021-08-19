市場擔憂聯準會動向，受美股18日晚間表現影響，港股19日早段略為低開。恒指低開79點報25787。

香港信報報導，國指低開9點報9141。科指低開17點報6209。

個股方面，騰訊業績優於預期，高開2.7％報448港元。阿里巴巴低開1.7％報168.6港元。中國生物製藥發盈喜，料中期多賺逾5倍，股價裂口高開8.5％。

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