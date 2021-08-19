恒指低開79點 騰訊高開2.7％ 10:492021/08/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場擔憂聯準會動向，受美股18日晚間表現影響，港股19日早段略為低開。恒指低開79點報25787。 香港信報報導，國指低開9點報9141。科指低開17點報6209。 個股方面，騰訊業績優於預期，高開2.7％報448港元。阿里巴巴低開1.7％報168.6港元。中國生物製藥發盈喜，料中期多賺逾5倍，股價裂口高開8.5％。 《港股》憂聯準會年底前收水 恆指重挫1.6％ Fed縮減購債恐將臨 台股早盤反彈失利跌逾200點 #低開 #高開 #點報 #騰訊 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》未見落底訊號 台股慘摔300點 11:092021/08/19 財經 外資狂倒貨 台積市值跌破15兆 04:102021/08/19 財經要聞 短線獲利回吐賣壓湧現 台股早盤跌幅擴大逾百點 09:192021/08/19 財經 不斷更新》台股下殺逾300點 16500點失守 台積電大跌10元 09:082021/08/19 財經 高端疫苗開放20至35歲預約 04:102021/08/19 焦點要聞 26歲男與大19歲女服務生「連結」 高雄警循包廂淫聲逮人 09:512021/08/19 社會 小黑貓一個腳滑「瞬間變模糊」外翻掌花逗笑25萬人 11:582021/08/19 萌寵 ３利多齊發台股紅了 04:102021/08/19 財經要聞 《台北股市》3大理由樂觀看台股 第一金投信：抓住逢低加碼機會 10:182021/08/19 財經 《半導體》京元電窘貼息 H2旺季仍可期 12:002021/08/19 財經 騰訊投入500億元 響應共同富裕計畫 11:392021/08/19 財經 財經熱門新聞 大確幸！超過6成美國人不用繳稅 好康原因曝光 - 財經 育才警訊 5成5大學生自認選錯系 - 財經焦點 - 中國時報 台股爆恐慌賣壓 狂殺逾400點 台積電、聯電全趴倒 - 要聞 買台積被套還有股息 專家爆高雄一堆人狂炒「台積房」下場 - 財經 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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