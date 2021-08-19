9月開學在即，各級學生將重返校學，午餐時間個人隔板成為學校必要防疫物資，教育部雖然補助各校每人一百元的防疫物資經費，但因為隔板缺貨，導致有錢也買不到，甚至隔板售價喊價至上百元。對此，民眾黨立委賴香伶今呼籲教育部，應全面盤點各校隔板準備情況，盡速協助學校準備充足的隔板給學生使用，避免開學後用餐問題成為防疫破口。

賴香伶指出，因應即將開學，教育部國教司雖補助國中小學校每人100元的防疫物資經費，但個人用隔板因開學出現缺貨現象，有學校反映「有錢也買不到」，隔板每片售價喊價上百元，且防疫經費還要購買口罩、快篩試劑、酒精等物資，防疫經費不夠用之下，不少學校紛紛向家長會求助。

賴香伶說，部分學校透過家長會捐贈方式，購置隔板學生使用，也有學校發通知給個別學生家長繳費，表明由學校統一購置隔板，甚至有學校要求學生家長自備隔板。六都等地方政府則是補助學校經費統一買隔板，面對這波隔板之亂，台南市長黃偉哲也說「大家一窩蜂搶隔板，只會成為廠商趁機賺一筆的犧牲品」。

賴香伶認為，用餐群聚的染疫風險高，隔板確實是學校開學必要防疫物資，距離開學不到兩周，教育部應全面盤點各校隔板準備情況，儘速協助學校準備充足隔板給學生使用，尤其青少年目前多難以接種疫苗情況下，更應注意防疫。

至於隔板缺貨問題，賴香伶要求經濟部應協調隔板供貨廠商加速生產，才能因應學生開學返校的防疫問題。