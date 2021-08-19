台電總部大樓新冠疫情再爆新個案。在昨天展開公館總部全員快篩下，在7樓熱區樓上，再發現1名員工檢測陽性，今天已進一步PCR檢測確認中，結果下午出爐。這會是台電一個月內第3起Covid-19確診者，為了減少二次來回確認時間，台電已決定今日起，總部2500名「全員普篩」改為「全員PCR」，一次掌握大樓內疫情傳播狀況。

繼7樓2位員工確診後，台電昨請來三總進行全員普篩，不過涉及造冊準備作業，進度緩慢，只進行300多人，但這其中就發現熱區點樓上的的8樓，也出現一名員工快篩轉陽，成為大樓一個月內第3起染疫案。

台電今日已將該案轉作PCR，結果下午會出爐。而原本只是進行總部員工全員普篩，也決定改為全員PCR，不用做兩次確認，抓緊時間掌握狀況。

該第三案員工所在上班地點8層樓今日已全層淨空」，員工回家上班自主檢測。同時，整棟大樓今日起也實施一半居家上班政策，全面分流分艙。