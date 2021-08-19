業界傳聞國巨(2327)將針對大中華區代理商調降晶片電阻價格，引發市場對被動元件供需是否反轉疑慮，今天國巨盤中股價大跌8%，拖累被動元件個股全面走弱，不過國巨強調，不評論市場傳聞，公司目前訂單狀況穩定、營運正向。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊終端市場消費信心，除智慧型手機需求疲弱，Crhomebook亦傳砍單，且東南亞的馬來西亞、菲律賓等國家因疫情大爆發封城封國，造成電子產業供應鏈長短料問題難解，影響客戶拉貨，讓下半年電子產業傳統旺季蒙上陰影，亦使晶片電阻價格調整壓力浮現。

昨天業界傳出，國巨針對大中華區通路商調整晶片電阻價格，0201、0402尺寸調降10%，0603以上大尺寸調降15%，由於國巨為全球第一大晶片電阻大廠，且下半年為電子產業傳統旺季，國巨帶頭降價，市場關注是否引爆晶片電阻降價潮。

不過，國巨表示，對市場價格傳聞不予評論，公司目前訂單狀況穩定、營運正向。

受到晶片電阻價格調降傳聞衝擊，今天國巨盤中股價重挫，連帶被動元件廠亦同步下挫，華新科(2492)盤中股價跌幅約5%，大毅(2478)及凱美(2375)跌幅亦逾4%。