美國聯準會周三發布7月會議紀要，內容顯示央行決策官員在會議上討論可能於年底前放緩每月購債步伐的計畫。

這份7月27日、28日聯邦公開市場委員會（FOMC）的會議摘要顯示，央行官員們希望清楚表達縮減資產並不是即將升息的前兆。一些委員會成員則主張應等到2022年初才開始縮減購債規模。

會議紀要指出，展望未來，大多數與會者表示，如果經濟發展大致符合其預期，他們認為今年開始縮減資產購買規模可能是合適的。該報告並指出，美國經濟已經達到央行的通膨目標，而就業增長的進展也接近達到滿意的水準。

不過委員會成員普遍認同，就業尚未達到聯準會此前所設定「應進一步取得實質性進展」的升息門檻。

在利率方面，FOMC成員強調，必須重申「縮表的時間與最終提高聯邦基金利率目標區間之間，沒有任何習慣性的（mechanical）關聯」。

聯準會官員此前便一再重申首先會縮減購債規模，但在整個復甦過程完成且央行不會再擴大資產負債表之前，不太可能升息。

聯準會的7月會後聲明雖然表達對美國經濟大致樂觀的看法，但7月會議紀要卻提出一些疑慮。

決策官員認為經濟前景的「不確定性非常高」，Delta新冠變種病毒成為一大挑戰，而通膨則是另一個挑戰。

一些委員指出「通膨升高的風險」，擔心聯準會官員定義為「暫時」的情況可能比預期持續更久，因此主張應提前開始縮表。

會議紀要顯示在何時縮表上存在巨大的分歧，部分委員擔心如果新冠疫情持續升高並削弱經濟增長，則通膨可能重返下行趨勢。

儘管市場預期央行很快就會開始縮減購債規模，但也認為至少還要一年左右才有可能升息。與聯準會基準利率有關的期貨合約，押注2022年11月升息的可能性約為50%，而2022年12月升息的可能性為69%。

聯準會亦討論了目前所有資產類別「估值過高」的現象，部分決策官員擔心聯準會的寬鬆政策正在推升價格，並可能威脅金融穩定。